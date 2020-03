Empfehlung - Siegbert Gnoth räumt bei DM vier Titel ab

Erfurt Vier Goldmedaillen, das war für Siegbert Gnoth die maximale Ausbeute bei den deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften in Erfurt. In vier Disziplinen hatte er sich für die dreitägigen Titelkämpfe qualifiziert und vier souveräne Siege in seiner Klasse M80 verbucht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/siegbert-gnoth-raeumt-bei-dm-vier-titel-ab-346440.html