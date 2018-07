Empfehlung - Siegbert Gnoth gewinnt seinen 25. DM-Titel

MÖNCHENGLADBACH. Das war dem Gildehauser Leichtathletik-Senior Siegbert Gnoth in seiner langjährigen Karriere bisher noch nicht passiert: Mit einem einzigen Sprung sicherte er sich im Stabhochsprung der Klasse M75 seinen 24. nationalen Titel bei der deutschen Meisterschaft der Senioren im Grenzlandstadion in Mönchengladbach. Damit wurde er seiner Favoritenrolle mit übersprungenen 2,40 Metern gerecht. Als er nach einer Wartezeit von fast eineinhalb Stunden in den Wettkampf einstieg, waren die anderen Springer bereits gescheitert, darunter auch sein stärkster Konkurrent, der Württemberger Josef Halder (Rommelshausen), der sich mit 2,30 m begnügen musste. Der Gildehauser Europarekordler (2,85 m) hatte in diesem Jahr durch mehrere Sprünge von 2,60 m zwar mit einem Gefühl der Sicherheit den Wettbewerb aufgenommen, hatte jedoch mit starkem Wind zu kämpfen, als er die Latte auf 2,55 m als Einziger im Wettbewerb legen ließ. Er scheiterte drei Mal. Seine Erkenntnis: „Vielleicht hätte ich einen härteren Stab nehmen sollen. Von der Höhe bin ich enttäuscht.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/siegbert-gnoth-gewinnt-seinen-25-dm-titel-241631.html