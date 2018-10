Empfehlung - Sieg im VGH-Cup: Vorwärts-Zweite erhält Fairness-Preis

Nordhorn In einer Feierstunde hat die VGH-Versicherungsgruppe am Donnerstag im Vereinshaus des SV Vorwärts Nordhorn die zweite Seniorenmannschaft als fairstes Grafschafter Fußballteam der abgelaufenen Saison 2017/18 geehrt. Mit nur 26 verteilten Gelben Karten, 2 Gelb-Roten Karten und einer Roten Karten schoben sich die Kicker aus Stadtflur nach Platz zwei aus der Hinrunde noch an die Spitze der Grafschafter Rangliste. Lohn für das Kreisligateam des SV Vorwärts II um Spielertrainer Dennis Oude Holtkamp war ein Preisgeld und der VGH-Wanderpokal.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sieg-im-vgh-cup-vorwaerts-zweite-erhaelt-fairness-preis-262852.html