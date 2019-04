Empfehlung - Sieg gegen Mainz: Hannover hofft wieder auf Relegationsplatz

dpaHannover Die Niedersachsen bezwangen in der Fußball-Bundesliga den FSV Mainz 05 mit 1:0 (0:0) und haben mit 18 Punkten zumindest bis Sonntag zum Tabellenvorletzten 1. FC Nürnberg aufgeschlossen und ihre Chancen auf das Erreichen des Relegationsplatzes 16 erhalten. Hendrik Weydandt schoss für die zuvor in neun Spielen sieglose Mannschaft von Trainer Thomas Doll mit seinem Tor in der 66. Minute zum vierten Saison- Erfolg. Die bereits geretteten Mainzer (36) bleiben Zwölfter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sieg-gegen-mainz-hannover-hofft-wieder-auf-relegationsplatz-294258.html