Empfehlung - Sieg für Emlichheim, Niederlage für Schüttorf

Bad Laer/Braunschweig Der SC Union hat das letzte Auswärtsspiel dieser Volleyballsaison beim SV Bad Laer recht überzeugend mit 3:0 gewonnen. Außerdem konnte Trainer Pascall Reiß wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf die deutsche U20-Meisterschaft am 4. und 5. Mai sowie auf die kommende Saison gewinnen. Nachdem seine Spielerinnen die ersten beiden Sätze mit 25:22 und 25:18 gewonnen hatten, konnte er das Experiment wagen, im dritten Durchgang eine komplette U20-Formation aufs Feld zu schicken, die mit 25:23 den glatten Sieg perfekt machte. Reiß freute sich vor allem, dass seine junge Mannschaft auch unter Drucksituationen klaren Kopf behielt. Angeführt von einer starken Pia Timmer, die aus einer geschlossen guten Mannschaftsleistung noch heraus ragte und zurecht die MVP-Medaille zugesprochen bekam, fuhren die Gäste ihren 13. Saisonsieg ein. Absolut verdient, wie der SCU-Trainer befand, „weil wir in Summe einfach stärker waren“. Dass er allen Spielerinnen über längere Zeit Spielpraxis vermitteln konnte, nahm Reiß als zusätzlichen Bonus gerne mit und freut sich nun auf das letzte Saisonspiel am kommenden Sonnabend in der Vechtetalhalle (19.30 Uhr) gegen seinen ehemaligen Klub BW Dingden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sieg-fuer-emlichheim-niederlage-fuer-schuettorf-290753.html