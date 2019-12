Empfehlung - Siebert hört im Sommer als Spielertrainer in Klausheide auf

Klausheide Der Fußball-Kreisligist SV Klausheide und Trainer Eugen Siebert werden nach drei Jahren zum Saisonende die Zusammenarbeit beenden. In einem gemeinsamen Gespräch hatten beide Parteien eine unterschiedliche Auffassung über den zukünftigen Werdegang der ersten Mannschaft. „Ich bedanke mich bei meinem Team und dem Verein für viele schöne und vor allem auch erfolgreiche Jahre in Klausheide“, sagt der 37 Jahre alte Siebert und blickt bereits in die Zukunft: „Ich freue mich nun auf neue Aufgaben. Die Fußballschuhe werde ich sicherlich noch nicht an den Nagel hängen und auch eine Spielertrainer-Lösung kommt für mich wieder infrage.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/siebert-hoert-im-sommer-als-spielertrainer-in-klausheide-auf-336224.html