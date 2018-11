Sieben Spiele ohne Sieg: FC 09 stürzt ab und ist Vorletzter

Die Schüttorfer Landesliga-Fußballer brachten sich am Sonntag beim 1:2 (0:1) in Mühlen selbst in Schwierigkeiten. Nach einem Abwehrfehler gerieten sie schon in der 6. Minute mit 0:1 in Rückstand – und das gegen konterstarke Gastgeber.