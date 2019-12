Empfehlung - Sieben Siege: Reckzügel ist Bentheimer Schach-Stadtmeister

Bad Bentheim Philipp Reckzügel hat die Bad Bentheimer Stadtmeisterschaft im Schach gewonnen. Der Schüttorfer, der 2015 bei seiner letzten Turnierteilnahme ebenfalls die Meisterschaft errungen hatte, gewann alle sieben Partien – ein Ergebnis, das es in der 38-jährigen Geschichte der Stadtmeisterschaft des SV Bad Bentheim nur vier Mal gegeben hat. Zweiter wurde Franz Recke mit 6,0 Punkten vor Elisabeth Hoolt-Schopman mit 5,0 Punkten. Von ihrer Wertungszahl her in der unteren Hälfte eingestuft, mischte sie oben erfolgreich mit. Vorjahressieger Klaus Baer musste in diesem Jahr seiner Zeitnot Tribut zollen und erreichte mit drei Punkten den zehnten Platz. Nur vier von 56 Partien endeten remis.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sieben-siege-reckzuegel-ist-bentheimer-schach-stadtmeister-335625.html