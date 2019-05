Showdown für BVB und FC Bayern

So eng war der Titelkampf in der Liga lange nicht mehr: Erstmals seit neun Jahren fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag. Bayern ist im Vorteil, der BVB will unbedingt ein Happy End. Nürnberg und Hannover dagegen können schon vorzeitig für die 2. Liga planen.