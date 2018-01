Empfehlung - SG will sich Platz zwei und die nächsten Punkte sichern

Fredenbeck. Die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen müssen am Sonnabend um 18 Uhr beim VfL Fredenbeck II antreten. Während die SG am vergangenen Wochenende im Spiel gegen Spitzenreiter HSG Delmenhorst eine Niederlage hinnehmen musste, konnten die Gastgeber punkten und sich in der Tabelle an den Niedergrafschaftern vorbeischieben. Während die Spielgemeinschaft nun mit 15:11 Punkten auf Platz vier rangiert, belegt die Drittliga-Reserve aus Fredenbeck Rang drei (16:10 Punkte) und ist somit punktgleich mit dem Tabellenzweiten TSG Hatten-Sandkrug. Mit einem Sieg könnte die SG an beiden Teams vorbeiziehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-will-sich-platz-zwei-und-die-naechsten-punkte-sichern-223115.html