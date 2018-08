Empfehlung - SG und FC 09 überlassen Reserven den HVN-Pokal

Neuenhaus Der HVN-Pokal ist bei den Grafschafter Handballern ungefähr so beliebt wie ein Bänderriss. Wenn am Wochenende mit der ersten Runde in diesem Wettbewerb die Saison eingeläutet wird, dann verzichten zwei von drei Männerteams aus dem Kreisgebiet schicken lieber die Reserve ins Rennen. Von der SG Neuenhaus-Uelsen reist statt des Verbandsligateams von Trainer Jens Luttermoser die in der Regionsoberliga angesiedelte „Zweite“ zum Viererturnier am Sonntag nach Wagenfeld (14 Uhr). Im Einzelspiel zwischen dem FC Schüttorf 09 und der HSG Osnabrück am Sonnabend in der Wietkamphalle (15.30 Uhr) wird von den Gastgebern definitiv die zweite Mannschaft antreten. Und wie es in Schüttorf heißt, werden wohl auch die Gäste ihre Reserve schicken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-und-fc-09-ueberlassen-reserven-den-hvn-pokal-247509.html