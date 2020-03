Empfehlung - SG überzeugt gegen Neerstedt von Beginn an

Neuenhaus Den zweiten wichtigen Sieg in Folge hat die SG Neuenhaus/Uelsen in der Handball-Verbandsliga gefeiert. Durch das 35:31 (16:13) gegen den TV Neerstedt lassen die Niedergrafschafter die Abstiegsplätze weiter hinter sich und kletterten auf den achten Platz. „Und nächste Woche geht es zum Tabellenletzten nach Habenhausen. Da müssen wir auch gewinnen“, will SG-Spielertrainer Jörn Wolterink den dritten Sieg in Serie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-ueberzeugt-gegen-neerstedt-von-beginn-an-346999.html