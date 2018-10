Empfehlung - SG trifft auf TvdH – dieses Duell verspricht viel Spannung

Uelsen Den einzigen Auftritt im Monat Oktober bestreiten die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen morgen, Sonnabend, in der Sporthalle in Uelsen gegen einen Tabellennachbarn: Um 19.30 Uhr ist der TvdH Oldenburg zu Gast, der in der Tabelle nur auf Grund des besseren Torverhältnisses als Siebter unmittelbar vor der SG platziert ist. „Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Spiel, in dem es darum geht, den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern“, sagt SG-Trainer Jens Luttermoser.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-trifft-auf-tvdh-dieses-duell-verspricht-viel-spannung-262727.html