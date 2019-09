Empfehlung - SG-Teams führen Grafschafter Jugendhandball an

Neuenhaus/Uelsen Am kommenden Wochenende starten auch die beiden ranghöchsten weiblichen Jugendhandball-Teams aus der Grafschaft in die neue Saison. Die A- und B-Jugend der SG Neuenhaus-Uelsen haben den Sprung in die Oberliga Vorrunde geschafft und kämpfen dort um die Qualifikation für die höchste Spielklasse des Landesverbandes Niedersachsen/Bremen. Beide Teams haben äußerst souverän das Ticket für die Vorrunde zur Oberliga gelöst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-teams-fuehren-grafschafter-jugendhandball-an-317914.html