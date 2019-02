Empfehlung - SG-Talente verbuchen Big Point im Titelrennen

Nordhorn Ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich in der B-Jugend-Landesliga die Handballerinnen des SV Vorwärts Nordhorn und der SG Neuenhaus-Uelsen II. Am Sonntag gelang der Spielgemeinschaft beim direkten Aufeinandertreffen in der Nordhorner Kreissporthalle ein Big Point im Titelkampf. Mit einem 21:16 (11:8)-Erfolg nahmen die Gäste im Grafschafter Derby beide Zähler mit in die Niedergrafschaft und haben in der Tabelle mit 19:3 Punkten zwei Zähler Vorsprung auf das Vorwärts-Team, das jetzt eine Bilanz von 17:5 Punkten auf seinem Konto hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-talente-verbuchen-big-point-im-titelrennen-281306.html