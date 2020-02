Empfehlung - SG Neuenhaus/Uelsen: Mit vollem Kader gegen Fredenbeck II

Neuenhaus/Uelsen Die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen empfangen am Sonnabend um 17.30 Uhr in Uelsen den VfL Fredenbeck II. „Das ist eigentlich ein Gegner, der uns gut liegt“, meint Spielertrainer Jörn Wolterink und erinnert sich an das Hinspiel Ende September, das die Niedergrafschafter mit einem 30:30-Unentschieden beendeten. „Das war seinerzeit unglücklich, daher sehe ich Chancen, dass wir zwei Punkte einfahren“, sagt der SG-Coach. Im ersten Vergleich führte Neuenhaus/Uelsen 20 Sekunden vor dem Spielende mit einem Tor und hatte Ballbesitz, trotzdem sprang kein Sieg heraus. „Das sind die Fehler, aus denen wir lernen müssen“, sagt Wolterink. Die Stimmung bei den SG-Handballern im Training ist trotz der Auswärtsmisere (nur ein Punkt aus acht Spielen) immer noch sehr gut, berichtet der Neuenhauser Trainer. „Wir gehen selbstbewusst ins Spiel“, sagt der SG-Coach, der personell aus dem Vollen schöpfen kann und somit sogar einigen seiner insgesamt 19 Spielern mitteilen muss, dass sie sich am Wochenende mit der Zuschauerrolle begnügen müssen. „Wir müssen wachsam sein und dürfen nicht auf den Tabellenstand gucken. Wir müssen eine ähnliche Leistung wie im Hinspiel abrufen und dürfen uns nicht zu lange Schwächephasen leisten“, sagt Wolterink. Er charakterisiert den Gegner als „gute Truppe“. „Die Fredenbecker haben eine gute Ausbildung und eine gute Mischung im Kader“, sagt der SG-Trainer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-neuenhausuelsen-mit-vollem-kader-gegen-fredenbeck-ii-343120.html