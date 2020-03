Empfehlung - SG Neuenhaus/Uelsen feiert den ersten Auswärtserfolg

Bremervörde Nach acht Niederlagen und nur einem Unentschieden in fremden Hallen haben die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen am Sonnabend den ersten Auswärtssieg der Saison geholt: Beim Drittletzten TSV Bremervörde setzten sie sich mit 32:28 (14:15) durch und holten wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. „Die Stimmung auf der Rückreise war schon gelockert“, lachte SG-Spielertrainer Jörn Wolterink, der selbst mit zwölf Toren großen Anteil am Sieg hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-neuenhausuelsen-feiert-den-ersten-auswaertserfolg-346161.html