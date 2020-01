/ Lesedauer: ca. 2min SG Neuenhaus/Uelsen dominiert Derby und siegt 38:18

Im Grafschafter Duell der Handball-Landesliga am Freitagabend in Uelsen konnte der FC Schüttorf 09 zahlreiche Ausfälle nicht kompensieren. Die Gastgeberinnen agierten vor 100 Zuschauern konzentriert und mit viel Tempo. Jessica Holtvlüwer traf am besten.