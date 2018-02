Empfehlung - SG Neuenhaus-Uelsen will den Aufwärtstrend fortsetzen

so Neuenhaus. Am morgigen Sonnabend empfangen die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr in der Neuenhauer Boussy-Halle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-neuenhaus-uelsen-will-den-aufwaertstrend-fortsetzen-226638.html