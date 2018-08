Empfehlung - SG Neuenhaus-Uelsen freut sich auf Zweitligist Wilhelmshaven

Neuenhaus/Uelsen Auf die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus-Uelsen wartet schon vor dem Saisonstart am 8. September bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen ein echtes Highlight. Das Team von Trainer Jens Luttermoser empfängtam Freitag (19 Uhr) in Neuenhaus den Zweitligisten Wilhelmshavener HV. Die Partie hatte sich der SG-Verantwortliche Gerd Tharner zusichern lassen, als Torjäger Jörn Wolterink im vergangenen Winter zum WHV gewechselt war, um dem Zweitligisten aus einem personellen Engpass zu helfen. Sportlich – das wissen die Gastgeber – wird das eine anspruchsvolle Prüfung. Trainer Jens Luttermoser stellt aber klar: „Wir wollen uns nicht vorführen lassen und in der Abwehr gut arbeiten. Wir werden schon versuchen, uns dem Gegner in den Weg zu stellen. Mal gucken, was passiert.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-neuenhaus-uelsen-freut-sich-auf-zweitligist-wilhelmshaven-245982.html