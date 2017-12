Empfehlung - SG-Mädchen liefern VfL Oldenburg heißen Kampf

gn Uelsen. Die C-Jugend-Handballerinnen der SG Neuenhaus/Uelsen haben dem VfL Oldenburg in der Oberliga West am vergangenen Sonnabend einen tollen Kampf geliefert. In der Endabrechnung musste sich der Nachwuchs der Spielgemeinschaft nach einer Nerven aufreibenden Partie dem Tabellenführer allerdings mit 25:28 (13:16) geschlagen geben. Dabei waren die Vorzeichen vor der Partie alles andere als gut. Mit Torhüterin Emma Große Lögten, Kreisläuferin Sophie Schüürmann sowie den beiden Außenspielerinnen Daria Brouwer und Anne Reefmann musste die Niedergrafschafterinnen gleich auf vier Spielerinnen verzichten. Vor allem der Ausfall von Emma Große Lögten ist bitter. Denn die junge Torhüterin hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird ihrer Mannschaft für den Rest der Saison nicht zur Verfügung stehen. Aufgrund der Personalnot unterstützten mit Femke Veltmann und Male Veddeler zwei C-Jugendspielerinnen das Team, die in dieser Saison bereits in der höheren Altersklasse in der B2 in der Landesliga auflaufen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-maedchen-liefern-vfl-oldenburg-heissen-kampf-218859.html