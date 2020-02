Empfehlung - SG leistet dem Spitzenreiter lange hartnäckigen Widerstand

Neuenhaus Fast 50 Minuten lang haben die Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen gegen den TvdH Oldenburg das Fehlen von Jörn Wolterink hervorragend kompensiert. Da hielten sie auch ohne ihren erfolgreichsten Torschützen, der am Wochenende einen Lehrgang mit der Beach-Nationalmannschaft vorzog, gegen den Tabellenführer der Verbandsliga mit und durften bis zum 22:23 (48.) darauf hoffen, den Gästen etwas abzunehmen. „Da haben wir das umgesetzt, was wir zuvor besprochen und trainiert haben“, berichtete Trainer Andreas Mers. Doch in der Schlussphase setzte sich am Sonnabend in Neuenhaus doch die Klasse der Oldenburger durch, die mit 30:26 (12:14) ihren 13. Saisonsieg einfuhren und so mit einem Punkt Vorsprung auf die HSG Heidmark die Tabellenführung behaupteten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-leistet-dem-spitzenreiter-lange-hartnaeckigen-widerstand-345241.html