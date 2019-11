Empfehlung - SG kassiert mit 25:26 in Neerstedt bittere Niederlage

Neerstedt Das war eine ganz bittere Niederlage für die SG Neuenhaus/Uelsen: Fast die gesamte Spielzeit lag der Handball-Verbandsligist am Freitagabend beim TV Neerstedt vorn, doch am Ende stand beim neuen Tabellenführer eine 25:26 (13:9)-Niederlage zu Buche. Als Marcel Behlmer Sekunden vor Schluss mit seinem zehnten Treffer in diesem Spiel für den Endstand sorgte, war es die erste Führung der Gastgeber, seit sie 3:2 (6.) vorn gelegen hatten. Nach einem 1:3-Fehlstart (5.) nahmen die Neuenhauser Fahrt auf, gingen dank eines 5:0-Laufs mit 6:3 (13.) in Führung; vor allem Spielertrainer Jörn Wolterink tat sich in dieser Phase mit vier Treffern hervor. Die SG baute ihren Vorsprung auf bis zu fünf Tore aus (13:8, 28.) und bis zum 18:13 (41.) blieb es bei diesem komfortablen Polster. Dann wurde es aber immer enger und bei 20:20 (50.) und 25:25 (57.) schafften die Neerstedter den Ausgleich - und hatten am Ende knapp die Nase vorn. Damit haben auch zwei Serien Bestand: Neerstedt ist daheim weiter ungeschlagen und die SG wartet weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison.(...)