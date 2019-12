Empfehlung - SG-Handballerinnen ziehen in Pokal-Endrunde ein

Uelsen Die Handballerinnen der SG Neuenhaus/Uelsen haben die Endrunde des HVN-Pokals erreicht. Die Mannschaft von Trainerin Frieda Holtvlüwer setzte sich am Sonntag vor gut 250 Zuschauern in der Uelser Sporthalle mit 32:24 (15:11) gegen den Landesliga-Rivalen ASC Grün-Weiß 49 durch und steht damit im Final-Four-Turnier, dessen Austragungsort noch nicht feststeht. Die Spielgemeinschaft ist damit nur noch einen Sieg von der Teilnahme am DHB-Pokal entfernt, denn die ersten Drei des Endrundenturniers können für den bundesweiten Wettbewerb planen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-handballerinnen-ziehen-in-pokal-endrunde-ein-336098.html