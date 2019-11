Empfehlung - SG-Handballerinnen stürzen Spitzenreiter Grün-Weiß Mühlen

Neuenhaus Die Handballerinnen der SG Neuenhaus/Uelsen haben am Sonnabend eindrucksvoll gezeigt, dass auch sie zu den Mannschaften gehören, mit denen an der Tabellenspitze zu rechnen ist. Mit 28:26 (12:16) setzten sich die Gastgeberinnen am Sonnabend vor 150 Zuschauern in Uelsen gegen Grün-Weiß Mühlen durch. Die Gäste rutschten mit nun 10:4 Punkten auf den dritten Tabellenplatz ab und mussten dem SV Vorwärts Nordhorn (12:4) den Platz an der Spitze und dem FC Schüttorf 09 (11:5) Rang zwei abtreten. Die SG (8:4) wird auf Rang fünf geführt. „Die Tabelle hat gar keine Aussagekraft“, stellt Trainerin Frieda Holtvlüwer dazu ganz richtig fest. Denn: Manche Teams haben bereits acht Spiele absolviert, manche aber auch erst vier.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-handballerinnen-stuerzen-spitzenreiter-gruen-weiss-muehlen-328637.html