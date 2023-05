SG-Handballerinnen stellen sich auf verstärkten Gegner ein

Nein, so ganz genau weiß Alexandra Wolterink aus dem Trainerteam der SG Neuenhaus/Uelsen nicht, auf welche Spielerinnen ihre Oberliga-Handballerinnen am Sonntag (16 Uhr) beim SV Werder Bremen II treffen werden. Sie geht davon aus, dass die Bremerinnen im Abstiegskampf Unterstützung aus der Zweitliga-Mannschaft erhalten werden, die bereits am Sonnabend im Einsatz ist.

Die SG-Handballerinnen werden sich also vor allem auf sich selbst und ihre eigenen Stärken konzentrieren. „Die Stimmung ist sehr gut. Wir fahren gut gelaunt nach Bremen“, sagt Alexandra Wolterink, die den Fokus ihrer Mannschaft vor allem auf die Deckungsarbeit lenken wird. „Wir müssen Werder in der Abwehr vor Aufgaben stellen – und hier möglichst vor schwere“, sagt die SG-Trainerin.

Sie muss in Bremen auf Viona Zwafink (privat verhindert) verzichten. „Das ist schade, denn sie hat zuletzt richtig gut gespielt“, sagt Wolterink. Gut für die Gäste: Sie können erneut mit Christin Gosink planen, die schon am Vorwochenende dabei war.