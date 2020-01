/ Lesedauer: ca. 2min SG-Handballerinnen erwarten FC 09 zum Derby

Der aktuelle Tabellenzweite der Frauen-Landesliga trifft am Sonntag um 15 Uhr in Uelsen auf den Oberliga-Absteiger aus Schüttorf. Ein Heimspiel gegen Barnstorf hat Brandlecht-Hestrup am Sonnabend (17.30 Uhr). In Höltinghausen ist der ASC GW 49 im Einsatz.