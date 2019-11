SG-Handballer wollen gute Heimserie fortsetzen

Neuenhaus/Uelsen trifft in der Verbandsliga am Sonnabend um 19.30 Uhr in Uelsen auf die Zweitvertretung des ATSV Habenhausen. In eigener Halle haben die Niedergrafschafter in dieser Saison bislang noch keinen Punkt abgegeben.