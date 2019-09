Empfehlung - SG-Handballer wollen den zweiten Sieg einfahren

Neuenhaus/Uelsen Die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen haben eine der längsten Auswärtsfahrten der Saison vor sich. Das Team des Trainergespanns Jörn Wolterink/Andreas Mers ist am Sonntag um 16 Uhr bei der Zweitvertretung des VfL Fredenbeck gefordert. Im Gegensatz zu den SG-Handballern sind die Fredenbecker mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Die Gastgeber setzten sich mit 32:15 gegen Haren und mit 26:20 gegen Eyendorf durch. Neuenhaus/Uelsen dagegen verlor nach dem Auftaktsieg gegen Barnstorf/Diepholz II (35:26) in Haren mit 21:29. „Fredenbeck hat eigentlich immer eine ganz gute Mannschaft“, sagt Wolterink – wohlwissend allerdings, dass bei einer Zweitvertretung immer nur schwer kalkuliert werden kann, wer am Ende auf der anderen Seite steht. In der Vergangenheit hatten die Gastgeber immer eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und Youngstern auf der Platte. Die SG-Handballer haben mit Ausnahme der Dauerverletzten Tim Kortmann und Torben Koning einen vollen Kader zur Verfügung. „Wir wollen zwei Punkte holen“, sagt der SG-Trainer. Zumal die Niedergrafschafter ihr Punktekonto mit einem Sieg wieder ins Positive drehen und somit auch etwas für die Stimmung tun würden. Wolterink weiß: „Das ist deutlich besser, als immer die unteren Plätze im Nacken zu haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-handballer-wollen-den-zweiten-sieg-einfahren-319541.html