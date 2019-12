Empfehlung - SG-Handballer verspielen in Aurich einen 16:10-Vorsprung

Aurich Zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten haben am Sonnabend die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen erlebt. Beim Tabellenführer OHV Aurich II lagen die nach einer starken Vorstellung zur Pause deutlich mit 16:10 vorne, standen am Ende aber ohne Punkte da: Die Gastgeber gewannen noch mit 32:30 und verteidigten ihren Platz an der Spitze, während die Niedergrafschafter nach jetzt drei Niederlagen in Folge mit weiter neun Zählern im Mittelfeld hängen bleiben. „Es war klar, dass wir unsere klasse Vorstellung nicht die ganze Zeit durchhalten konnten“, sagte Jörn Wolterink, „aber es ist sehr ärgerlich, dass es nicht gereicht hat.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-handballer-verspielen-in-aurich-einen-1610-vorsprung-333653.html