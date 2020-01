Empfehlung - SG-Handballer setzen schlechte Auswärtsserie fort

Diepholz Die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen bekommen ihre Auswärtsmisere nicht in den Griff. Die Niedergrafschafter setzten ihre schlechte Serie in fremden Hallen am Freitagabend beim Schlusslicht HSG Barnstorf/Diepholz II fort, dem sie mit 28:31 (12:15) unterlagen. Damit bleibt die magere Auswärtsbilanz von einem gewonnenen Punkt stehen – mittlerweile aus acht Spielen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-handballer-setzen-schlechte-auswaertsserie-fort-342422.html