SG-Handballer hoffen auf erfolgreichen Saisonstart

Neuenhaus/Uelsen empfängt in der Verbandsliga am Freitag um 20.30 Uhr in Neuenhaus zum Auftakt die Zweitvertretung der HSG Barnstorf-Diepholz. Beim Auftaktgegner hat es im Vergleich zur Vorsaison einige Veränderungen gegeben.