Neuenhaus 351 Tore seit Saisonbeginn: Mit dem Etikett der bislang stärksten Angriffsreihe in der Handball-Verbandsliga reiste der TSV Daverden am Sonnabend nach Neuenhaus, doch in der Boussy-Halle bissen sich die Mannschaft aus dem Kreis Verden die Zähne aus: Die SG Neuenhaus/Uelsen ließ nur 19 Gegentreffer zu und gewann ihr in ihr letztes Spiel des Jahres mit 23:19 (11:11). Da schmeckte der Glühwein auf der Weihnachtsfeier mit den Zuschauern in der Halle doch gleich besonders gut.(...)