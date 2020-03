Empfehlung - SG-Handballer gehen mit Rückenwind ins Heimspiel

Neuenhaus/Uelsen Mit dem Rückenwind des ersten Auswärtssieges (32:28 in Bremervörde) gehen die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen am Sonnabend (19.30 Uhr) in das Heimspiel in Neuenhaus gegen den TV Neerstedt. Mit einem Sieg können die Niedergrafschafter den direkten Konkurrenten in der Rangfolge überflügeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-handballer-gehen-mit-rueckenwind-ins-heimspiel-346717.html