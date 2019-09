Empfehlung - SG-Handballer fahren mit Selbstvertrauen nach Haren

Neuenhaus Zweite Aufgabe der neuen Saison für die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen: Das Team des Trainergespanns Andreas Mers/Jörn Wolterink ist am Sonnabend um 18 Uhr beim TuS Haren gefordert, dessen Ligaauftakt komplett anders verlief als der der morgigen Gäste. Während die SG-Handballer mit dem 35:26 gegen die HSG Barnstorf/Diepholz II gut aus den Startlöchern kamen, gingen die Emsländer im ersten Spiel komplett baden (15:32 beim VfL Fredenbeck II). Für Jörn Wolterink sagt das allerdings nicht viel aus. „Haren ist nur mit neun Spielern nach Fredenbeck gefahren und der Trainer war auch auf dem Spielbericht eingetragen“, sagt der SG-Coach. Und dennoch: Der eigene erfolgreiche Start gibt Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite tut sich die Spielgemeinschaft in Haren nach Erinnerung von Wolterink traditionell nicht unbedingt leicht. In der vergangenen Saison kassierten die SG-Handballer Mitte Dezember eine 16:27-Niederlage, während in eigener Halle ein 37:28-Erfolg heraussprang. Ein Nachteil und vor allem ungewohnt ist für Wolterink und Co. ganz sicher, dass in Haren kein Haftmittel erlaubt ist. Zudem wird den Niedergrafschaftern voraussichtlich Hendrik Esmann (privat verhindert) fehlen, der im Auftaktspiel mit sieben Toren hinter Spielertrainer Wolterink (12) der zweitbeste Schütze der SG-Handballer war. Ansonsten steht dem Trainergespann abgesehen von den Dauerverletzten Tim Kortmann und Marc Gortmann der komplette Kader zur Verfügung. Mit zwei weiteren Punkten würden die Gäste einen guten Start hinlegen, was gerade mit Blick auf die kommenden Spiele in Fredenbeck und gegen die HSG Heidmark wichtig wäre.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-handballer-fahren-mit-selbstvertrauen-nach-haren-318290.html