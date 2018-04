SG-Handballer erkämpfen sich im Derby einen Punkt

Die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen haben am Sonnabend im Derby den TuS Haren empfangen. Am Ende hieß es 25:25 – für SG-Trainer Jens Luttermoser eine gerechte Punkteteilung. Kritik äußerte er allerdings an den Schiedsrichtern.