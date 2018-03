Empfehlung - SG-Handballer empfangen Tabellenzweiten in Uelsen

Uelsen. Großer Handball-Tag am Sonnabend in der Uelsener Sporthalle: Gleich vier Teams der SG Neuenhaus/Uelsen bestreiten am Eschweg ein Heimspiel – und die Handballer der Spielgemeinschaft sind mit ihrem Verbandsliga-Spiel gegen den Tabellenzweiten TSG Hatten-Sandkrug um 17.30 Uhr mittendrin platziert in diesem Programm. Zuvor treten auch die weibliche B2-Jugend (13.30 Uhr gegen die TSG Burg Gretesch), die Frauen-Zweitvertretung (15.30 Uhr, HSG Grönegau-Melle) sowie danach die SG-Frauen (19.30 Uhr, HSG Osnabrück) in Uelsen an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-handballer-empfangen-tabellenzweiten-in-uelsen-228289.html