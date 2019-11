Empfehlung - SG hält sich in der Spitzengruppe, ASC überrascht auswärts

Vechta Mit dem dritten Sieg in Folge behaupten sich die Handballerinnen der SG Neuenhaus-Uelsen in der Landesliga-Spitzengruppe. Die Basis des 39:33 (17:13)-Erfolgs am Sonnabend bei SFN Vechta II wurde mit einer guten offensiven Abwehr gelegt, während Trainerin Frieda Holtvlüwer bei der Chancenverwertung noch viel Luft nach oben sah. „Wir haben etliche Chancen vergeben, vor allem in der ersten Halbzeit", berichtete sie. Sonst hätte der Pausen-Vorsprung deutlich höher als vier Tore ausfallen können. Celine Mers, die als Rechtsaußen sieben Tore erzielte, und die ebenso häufig erfolgreiche Katja Berkau taten sich in einer geschlossen auftretenden Mannschaft besonders hervor. Dass sich elf Spielerinnen in die Torschützenliste eintrugen, freute die Trainerin besonders, die da auch über das Ungleichgewicht bei Siebenmetern (11:3 für Vechta) und Zeitstrafen (6 für die SG, 0 für Vechta) hinwegsehen konnte, wenngleich sie anmerkte: „Das war schon rätselhaft." (...)