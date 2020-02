Empfehlung - SG Georgsdorf/Veldhausen-Frauen sind Hallenkreismeister

Lohne Die Fußballerinnen der SG Georgsdorf/Veldhausen sind neuer Kreismeister unter dem Hallendach. Am Sonntag sicherte sich die Spielgemeinschaft im Rahmen des Endspieltages im Frauen- und Mädchenfußball in der Mehrzweckhalle in Lohne den Titel. Im Finale hatte die Mannschaft von Sebastian Voß und Joachim Ahuis in einem Niedergrafschafter Duell mit 2:0 gegen den SV Rot-Weiß Lage II die Nase vorn. „Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, den Titel zu holen und das hat geklappt", freute sich Voß nach dem Finalsieg.