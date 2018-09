Empfehlung - SG geht mit Sorgen in das erste Heimspiel

Neuenhaus Im ersten Heimspiel der Saison treffen die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen am Sonnabend (19.30 Uhr) auf den TV Langen. Die Partie in der Neuenhauser Boussy-Sporthalle ist der Auftakt von drei Heimspielen in Folge, in denen möglichst sechs Punkte her sollen. „Natürlich freuen wir uns, wenn die Zuschauerresonanz so hoch ist wie vergangene Saison. Doch dafür müssen zunächst wir unsere Hausaufgaben machen und Siege einfahren“, weiß Trainer Jens Luttermoser.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-geht-mit-sorgen-in-das-erste-heimspiel-250040.html