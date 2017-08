Empfehlung - SG gegen Absteiger vor erster Herausforderung

fh Neuenhaus. Für die SG Neuenhaus-Uelsen hält der Saisonstart in der Handball-Verbandsliga die erste Herausforderung bereit: Mit dem VfL Fredenbeck II ist am Sonnabend (19.30 Uhr) einer der drei Oberliga-Absteiger zu Gast in der Boussy-Halle. „Von der Papierform her ist das einer der schwersten Gegner“, taxiert Jens Luttermoser den Gegner. Der SG-Trainer tut sich schwer mit einer Einschätzung der Reserve des Drittligisten. „Da weiß man nie, mit welchem Kader die kommen“, sagt er. Doch bei gleich sechs neuen Mannschaften in einer 14er-Staffel müsse man ohnehin die ersten Spieltage abwarten, um sich einen Überblick über die Qualität der Gegner zu verschaffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-gegen-absteiger-vor-erster-herausforderung-205890.html