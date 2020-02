Empfehlung - SG-Frauen wollen mit Sieg im Topspiel für Spannung sorgen

Nordhorn/Uelsen Dieses Duell hat es in sich: In der Handball-Landesliga der Frauen treffen am Sonntag (15 Uhr, Sporthalle Uelsen) die SG Neuenhaus/Uelsen und Vorwärts Nordhorn aufeinander – der Tabellendritte empfängt den Spitzenreiter. Die Gastgeberinnen wollen sich für die Niederlage im Hinspiel revanchieren und gleichzeitig mit einem Erfolg für Spannung an der Tabellenspitze sorgen. „Wir haben auf jeden Fall etwas gutzumachen“, sagt SG-Trainerin Frieda Holtvlüwer mit Blick auf das 22:28 im ersten Aufeinandertreffen dieser beiden Teams. Im Oktober des vergangenen Jahres bewegten sich die Kreisrivalen auf Augenhöhe, ehe den Nordhornerinnen mit einem 6:1-Lauf die Entscheidung gelang. „Vorwärts hat Spielerinnen, die stark im eins gegen eins sind. Wir müssen kompakt in der Abwehr stehen und wollen über Tempo zu einfachen Toren kommen“, sagt Holtvlüwer, der bis auf Alexandra Pauli (Foto, Schulterverletzung) alle Spielerinnen zur Verfügung stehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-frauen-wollen-mit-sieg-im-topspiel-fuer-spannung-sorgen-343989.html