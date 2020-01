Empfehlung - SG fehlen Kleinigkeiten zu einem Derbysieg

Neuenhaus Die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen haben das Verbandsliga-Derby gegen den TuS Haren mit 25:27 (12:13) verloren. „Es war das erwartet umkämpfte Spiel, in dem sich keine Mannschaft so richtig absetzen konnte“, berichtete SG-Spielertrainer Jörn Wolterink, dessen Mannschaften den Emsländern zwar über weite Strecken hinterherlaufen musste, der am Ende aber auch nur Nuancen fehlten, um selbst als Sieger vom Feld zu gehen. „Im Großen und Ganzen haben wir nicht so viele Fehler gemacht, es waren Kleinigkeiten, die passieren“, sagte der SG-Coach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-fehlen-kleinigkeiten-zu-einem-derbysieg-341593.html