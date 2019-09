Empfehlung - „SG ein besonderer Gegner“: ASC-Coach schon eingenordet

Uelsen/Wilsum In einer landesweiten Spielklasse mit einem starken Grafschafter Einschlag ist dieses Duell noch einmal etwas ganz besonderes: Am Sonntag um 17 Uhr treffen die Landesliga-Handballerinnen der SG Neuenhaus/Uelsen auf den Nachbarn vom ASC Grün-Weiß 49. Bei den Wilsumerinnen, die in Uelsen ihr erstes Punktspiel dieser Saison bestreiten, sitzt mit Frans Engels der neue Mann auf der Trainerbank – doch auch er wurde von seinen Spielerinnen längst eingenordet. „Das Spiel gegen die SG ist besonders, das habe ich schnell gemerkt“, sagt der in Emmen lebende Niederländer. Für Neuenhaus/Uelsen ist es schon das zweite Saisonspiel nach dem glücklichen Sieg vor einer Woche in einem weiteren Grafschafter Duell gegen den FC Schüttorf 09. „Wir haben diese Saison viele Derbys, aber gegen den ASC zu spielen ist doch noch etwas anderes“, betont auch SG-Trainerin Frieda Holtvlüwer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-ein-besonderer-gegner-neuer-asc-coach-schon-eingenordet-318488.html