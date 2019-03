Empfehlung - SG bekommt Wilhelmshavens Torjäger Koch nicht in den Griff

Uelsen Neun Treffer erzielte Jörn Wolterink, der beste Werfer der SG Neuenhaus/Uelsen und Dritter der Torschützenliste der Handball-Verbandsliga, am Sonnabend im Duell mit dem Wilhelmshavener HV II. Dreimal öfter erfolgreich als er war jedoch Jonas Koch, die WHV-Tormaschine und Zweiter der Torschützenliste. Und mit genau drei Toren verlor die SG beim 28:31 die Partie. „Wir haben Jonas Koch nie in den Griff bekommen“, sagte SG-Coach Jens Luttermoser über den zwölffachen Torschützen, der entscheidenden Anteil am Sieg seines Teams hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sg-bekommt-wilhelmshavens-torjaeger-koch-nicht-in-den-griff-285932.html