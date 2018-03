Empfehlung - Serena Williams scheitert in Miami - Petkovic siegt

Diese hatte erst in der vergangenen Woche überraschend das Turnier in Indian Wells gewonnen. Serena Williams hatte am 1. September eine Tochter zur Welt gebracht. Bei ihrem Comeback in Indian Wells war sie in der dritten Runde an ihrer Schwester Venus gescheitert. Die mittlerweile auf Rang 22 der Weltrangliste platzierte Osaka trifft in Miami in der nächsten Runde auf Elina Switolina aus der Ukraine.