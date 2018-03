Empfehlung - Serena Williams feiert erfolgreiches Tennis-Comeback

dpaIndian Wells. Die frühere Weltranglisten-Erste gewann beim Tennisturnier im kalifornischen Indian Wells ihre Auftaktpartie gegen Sarina Dijas aus Kasachstan in 92 Minuten mit 7:5, 6:3. Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin bekommt es nun mit der an Nummer 29 gesetzten Niederländerin Kiki Bertens zu tun. Ausgeschieden ist dagegen Carina Witthöft. Die Hamburgerin musste in ihrem Erstrunden-Match gegen Hsieh Su-Wei aus Taiwan aufgeben.