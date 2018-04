Selke raubt Köln den Glauben - Neuer Coach bald klar

90 Minuten in Berlin zeigen, warum der 1. FC Köln in der neuen Saison wohl in Liga zwei spielt. Der FC vergibt wieder aus dem Nichts einen Vorsprung. Die Hoffnung auf ein Wunder tendiert gegen Null. Bald soll der Trainer für das Unternehmen Wiederaufstieg verkündet werden.