Empfehlung - Selbst Bundestrainer taucht in Badminton-Arena Euregium auf

Nordhorn In eine große Badminton-Arena hat sich am vergangenen Wochenende das Nordhorner Euregium verwandelt. Am Sonnabend und Sonntag ging dort das zweite norddeutsche Ranglistenturnier über die Bühne. Das Turnier für die Altersklassen U13, U15, U17 und U19, das die Badminton-Abteilungen des FC Schüttorf 09 und des SV Veldhausen 07 ausrichteten, zog starken Nachwuchs aus Deutschland an. Denn neuerdings werden die Ranglisten als offene Turniere gespielt. Eine echte Mammutveranstaltung. „Allein am ersten Wettkampftag haben wir in 11,5 Stunden 330 Spiele über die Bühne gebracht“, berichtete Patrick Stockhorst (FC 09). Am Sonntag fand sogar Chef-Bundestrainer Detlef Poste den Weg ins Euregium. Die Sichtung des Nachwuchses spielte für den früheren deutschen Meister diesmal allerdings nur eine Nebenrolle. Der Bundestrainer coachte seinen Sohn Mika, der in der U 17-Doppelkonkurrenz die Silbermedaille gewann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/selbst-bundestrainer-taucht-in-badminton-arena-euregium-auf-291264.html