Selbsbewusstes DBB-Team vor WM-Mission mit Olympia-Traum

Die Ambitionen der deutschen Basketballer bei der WM in China sind so groß wie seit dem Höhepunkt der Ära von Dirk Nowitzki nicht mehr. Im „besten Turnier aller Zeiten“ geht es für Dennis Schröder & Co. nicht nur um eine mögliche Medaille.